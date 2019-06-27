Instagram'da reklamların sayısı çoğalacak

Halihazırda sponsorlu içeriklerle gelir modeli yaratan Instagram, bununla yetinmeyerek platformunda daha fazla reklamdan beslenmek istiyor.

Bu kapsamda kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği Keşfet bölümü üzerinde çalışılıyor ve yapılan resmi duyurda söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceği belirtildi.



Kullanıcı, Keşfet bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak; ancak kullanıcı bu bölüm içinde bir içeriğe dokunduğunda reklam görünür hale gelecek.



Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor ve bu bölüm altında da daha sık reklamla karşılaşılacak.