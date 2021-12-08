Instagram'da şikayetler yüzde 224 arttı

Son günlerde güvenlik sorunlarıyla sıklıkla konuşulan Instagram ile ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021’in ilk 11 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Instagram ile ilgili Şikayetvar’a ulaşan sorunların başında kullanıcıların hesaplarının çalınması ve çalınan hesabın Instagram tarafından kapatılmaması gelirken şikayetler yüzde 224 oranında arttı.

We Are Social ve Hootsuite’in birlikte yayımladığı 2021 raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 59’u internet kullanıcısı ve bu kullanıcıların (4.20 milyar kişi) yüzde 53’ü düzenli olarak sosyal medya kullanıyor. Aynı raporun sonuçlarına göre Facebook ve YouTube’un ardından en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başındaysa Instagram geliyor. Dünyanın en çok sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da, şu sıralar güvenlik sorunları Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında geliyor. Şikayetvar verilerine göre, Instagram’da son 11 ayda şikayetler yüzde 224 arttı ve Şikayetvar'daki Instagram sayfası 1.5 milyon kez ziyaret edildi. Şikayetlerin ana konusuysa çalınan hesaplar ve Instagram tarafında ulaşılamayan müşteri temsilcileri…

2021’de Instagram 1.5 milyon kez aratıldı

Yıllık trafik artış oranı yüzde 185 artış gösterdi. 2020’de platform üzerinden Instagram ile ilgili toplam 536 bin 136 arama gerçekleştirilirken 2021’de bu sayı 1 milyon 527 bin 4’e yükseldi. Mayıs ayı, ziyaretlerin zirve yaptığı ay oldu. Bu ayda ziyaretler yüzde 270 arttı.

Şikayetler yüzde 224 arttı

Şikayetvar verilerine göre geçen yılın ilk 11 ayıyla kıyaslandığında 2021’in aynı dönemine göre Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı. 3 bin 547 olan şikayet sayısı 9 bin 249’a yükseldi. 2021’de şikayet artışının en yoğun yaşandığı aysa Mayıs oldu. Bir önceki yılın Mayıs ayıyla 2021’in mayıs ayı karşılaştırıldığında şikayetlerin yüzde 262 arttığı gözlemlendi. Bir önceki yılın aynı dönemiyle son 3 aylık şikayet artışları incelendiğindeyse şikayetler yüzde 101 arttı.

Instagram ile ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması

Hesaba giriş yapamama

Bazı özelliklerin kullanılamaması (Reels, müzik ekleme v.s)

Hesabın bazı uygulamalara kısıtlanması (canlı yayın, takip engeli v.s)

Hesabın haksız ve nedensiz kapatılması

Süresi dolduğu halde engelin/kısıtlamanın kalkmaması

Kişi adına bilgi olmadan sahte/fake hesap açılması

Çok sık “akış yenilenemedi” hatası almak

Hesabın eski sürümde kalıp güncelleme gelmemesi

Şikayetvar’a ulaşan şikayetler şöyle sıralandı:

Instagram yardım masası hiçbir sonuca varmıyor

“Instagram hesabım çalındı e-posta ve telefon numaramı değiştirdikleri için hiçbir şekilde giriş yapamıyorum ve insanlara benmişim gibi mesajlar atılıyor. Instagram yardım masası hiçbir sonuca varmıyor. Her yolu denedim olmuyor.”

Hiçbir şekilde yardım sunulmadı

“Instagram hesabım dolandırıcılar tarafından hacklendi. Mail ve telefon numaram da değiştirilmiş. Instagram yardım merkezi sadece bilgi veriyor. Ne bir form ne bir kendimi kanıtlayabileceğim soru var. Müşteri hizmeti diye bir şey yok. Hesabım çalındı ve hiçbir şekilde yardım sunulmadı. Ve ulaşılacak ne bir numara ne de bir yer var kaç senelik profildi sinir sistemim bozuldu!”

Derdimi kimseye anlatamıyorum

“Hesabım çalındı ve ben kimseye derdimi anlatamıyorum. Instagram ile iletişim yok. Mail adreslerine yazıyorum, geri dönüş yok. Hesabımı nasıl dolandırıcıların elinden geri alabilirim bunu bilmiyorum. Hesabımı çalan şahıslar benim hesabımdan kumardan para kazandım, sende istersen yaz diye millete yazıyormuş.”

Arkadaşlarımı dolandırmaya çalışıyorlar

“Hesabım çalındı. Hesabımdaki arkadaşlarımı dolandırmaya çalışıyorlar. Instagram sayfamı geri istiyorum e-posta ve telefon numaralarım değiştirilmiş. Şu an giriş yapamıyorum. Şikayet ediyoruz ama kapanmıyor. Mesaj atma ve dolandırma vb şeylerden korkuyorum lütfen yardımcı olun.”

Acilen hesabımın kapatılmasını istiyorum

“Hesabım çalındı giriş yapamıyorum çalan kişi e-postayı da numaramı da değiştirdi. Şimdi de benim adıma milleti dolandırıyor. Acilen hesabımın kapatılmasını istiyorum. Lütfen yardımcı olun elimden geldiğince şikayet ettirdim çevreden ama yine de hesap aktif savcılığa da şikayette bulunacağım.”

Yardımcı olun

“Instagram hesabım çalındı. O kadar şikayet etmeme rağmen. Instagram, hesabımı kapatmadı. Şu an hesabım art niyetlilerin elinde fotoğraflarımı kullanarak milleti yanıltıyorlar benim adımla. Hesabım aktif bir şekilde kullanılıyor. Lütfen yardımcı olun.”

Bilgilerim değiştirildi, giriş yapamıyorum

“Instagram hesabım çalındı. Bilgilerimi değiştirdikleri için giriş yapamıyorum. Adıma dolandırıcılık belgesi paylaşıyor. Şikayet ettirmeme rağmen hâlâ kapatılmadı. Acil kapatılmasını ya da geri alabilmek için yardım rica ederim. Mail adresime dolandırıcılık yapan kişinin telefon numarası gelmiş bu numarayı nasıl şikayet edebilirim?”

Şikayetvar Hakkında:

Şikayetvar, şikayetlerin çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyetlerin artırılması amacına hizmet etmek için, internetin henüz emekleme döneminde olduğu 2001 yılında kuruldu. Türkiye ekonomisine yön veren firmalarının büyük çoğunluğunun yer aldığı Şikayetvar, firmaların deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olurken, gerçek müşteri yorumları ile tüketiciler için satın alma kararını ve marka tercihlerini etkileyen en önemli referans kaynağı olarak görev yapıyor. Dünyanın ilk ve en büyük şikayet platformu Şikayetvar, Ankara ve Sivas’ta bulunan ofisleri ve uzman ekibiyle, tüm markalara ve tüketicilere ilk günkü heyecanı ile hizmet veriyor.

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08/12/2021 09:18