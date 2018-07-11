Instagram'da soru sorma dönemi başladı!

İnstagram bana soru sor özelliği ile gündemde önemli bir yer tutmaya başladı. Instagram'a gelen yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar hikayelerinde artık izleyen herkese soru sorabilecek. Peki İnstagram'da soru sorma özelliği nasıl kullanılabilecek?

Instagram'ın yeni özelliği sessiz sedasız yayına girdi. Bu özellik, kullanıcıların Instagram'da hikaye paylaşırken, anket yapabilmesinin yanında artık doğrudan soru sorabilmesini de sağlıyor. Yani siz soru soruyorsunuz; kullanıcılar cevap vermek istediklerinde sorunuzun üzerine dokunuyor ve kullanıcının yanıtı size DM olarak geliyor.

Artık kullanıcılar hikayelerine özgün cevaplar alabilecekleri metinler ekleyebilecekler. Önceden eklenen soru sorma özelliğinde, cevap için soruyu yönelten kişinin oluşturduğu kalıplar kullanılıyordu ancak artık herkes sorulara kendi özgün mesajını yazabilecek.