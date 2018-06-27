Instagram'da yeni dönem

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın 'Keşfet' özelliği yenilendi.

Söz konusu yenilik kapsamında kullanıcıların daha çok işine yarayacak şekilde kategori bazlı seçim şansı söz konusu oldu. Keşfet özelliğine gelen güncelleme sayesinde, artık gönderileri belli kategoriler altında takip edebileceğiz.



Senin için, Güldürü, Stil, Müzik, Güzellik, Yemek, Dekorasyon, Spor ve Oyun gibi farklı kategorilerin bulunduğu yeni keşfet özelliği, sizi uygulamaya daha fazla çekmek için tasarlanmış.

İlgi alanlarınıza ve daha önceki takiplerinize göre değişebilen bu kategorilerde, tabii ki yine yapay zeka ve makine öğreniminin parmağı var.