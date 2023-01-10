Instagram'dan büyük değişiklik

Instagram, uygulamada büyük bir değişikliğe gidiyor. Sosyal medya platformu, uygulamadaki gezinti çubuğunda Mağaza sekmesinin kaldırılacağını dün açıkladı.

Uygulamanın alt çubuğundaki Mağaza kısayolu, 2020'de Etkinlikler'in yerine getirilmişti. Ancak son dönemde pek çok kullanıcı, platformu TikTok'a benzemeye çalışmakla ve orijinal misyonundan sapmakla suçluyor. Instagram bu eleştirilerin ardından Mağaza kısayolunun kaldırıldığı şekli Eylül 2022'de test etmeye başlamıştı.

Instagram şimdiyse gezinti çubuğunun Anasayfa, Keşfet, Oluştur, Reels ve Profil sekmelerinden oluşacağını bildirdi.

Şubatta yapılacak değişikliğin ardından alışveriş yapmak isteyen kişilerin Reels, reklamlar ve hikayeler kısımlarını kullanması gerekecek.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, değişiklikle uygulamayı daha basit hale getirmeyi ve kullanıcıların içeriklere odaklanmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. 39 yaşındaki yönetici şöyle konuştu:

İnsanları sevdikleri şeyler üzerinde bir araya getirmeye çalışıyoruz ve hatırlatmak gerekirse bunu yapmak için üç şeye odaklanıyoruz: İnsanları kendilerini ifade etmeye teşvik etmek, sevdikleri şeyleri keşfetmelerini sağlamak ve buldukları üzerinden aralarındaki bağı oluşturmak.

Kaynak: Independent Türkçe, Gizmodo, TechCrunch

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10/01/2023 20:12