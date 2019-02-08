Instagram'dan IGTV için radikal karar!

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında kullanıma sunulan IGTV için önemli düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile beraber, artık takip ettiğiniz kullanıcıların IGTV videoları Instagram ana sayfasında gösterilecek.

Haziran 2018′de büyük umutlarla kullanıma sunulan Instagram IGTV, ne yazık ki kullanıcılardan beklenen ilgiyi bir türlü göremedi. Hal böyle olunca, şirket yetkilileri tarafından alınan karar doğrultusunda IGTV videoları artık ana sayfa üzerinden gösterilecek.

Böylece hem IGTV‘nin hem de kullanıcıların birbiri olan etkileşimi de artırmayı hedefleyen popüler sosyal medya platformu, kısacası kullanıcılar tarafından ilgi görmeyen video servisini daha da göz önüne çıkartacak.

Instagram ana sayfasında gösterilmeye başlanacak olan bu videoların sadece ön izlemesinin yer alacağını da özellikle belirtelim. Bu düzenleme ile beraber, ayrıca kullanıcılar ön izlemiş oldukları IGTV videolarına da ana sayfa üzerinden tek bir tık ile ulaşabilecekler.