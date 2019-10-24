Instagram'dan kullanıcıları üzecek haber

Instagram'da gizlice (stalk yapan) hesaplara bakanlar için yolun sonu görünüyor. Şirket, kullanıcıların takip etmedikleri hesaplara 'bakma' sınırı getiriyor. Konuyla ilgili sürpriz bir açıklama yapan Facebook yönetimi, kullanıcıların iyi bir deneyim yaşamalarının istendiğini, toplumun bir parçası olmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. Peki bundan sonra ne olacak?



Instagram'a yakın kaynaklar, hesabına giriş yapmamış kullanıcıların dışarıdan 'misafir' olarak hesaplara bakmasına sınırlama getirileceğine dikkat çekerken, hesabına bağlı olanlar için bir değişiklik olmayacak. Ancak bazı iddialara göre Instagram'da takip edilmeyen hesapların paylaştığı fotoğraflara hangi şartta olursa olsun bakılamayacak; sadece birkaç fotoğraf ekrana yansıyacak. Yani takip etme zorunlu hale gelecek.

Yeni sistem ile Instagram hesabına giriş yapmayan kullanıcılar profillere girdiğinde artık fotoğrafları göremiyor

Elbette bu bir iddia; ancak Facebook yönetiminden gelen açıklamaya bakıldığında kayda değer bir değişiklik yapılacağı net olarak anlaşılıyor. Kaynak:Hürriyet

24/10/2019 15:37