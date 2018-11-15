Instagram'dan sıkılanlar bu yöntemi araştırıyor...

Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alsa da kimi zaman hesap silme işlemleri de önem kazanıyor. Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline gelmişken bazen sanal dünyadan kendimizi tamamen koparmak istiyoruz. Hesap silme bu durumlarda en etkili yöntem oluyor. Instagram hesabı nasıl silinir? Instagram’da hesap nasıl silinir?

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

İkinci adımda açılan bağlantıda, eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açın. Daha sonra tekrar yukarıdaki bağlantıya gidin. Üçüncü adımda “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklamanız gerekiyor.

INSTAGRAM HESABI SİLME LİNKİ

– Yukarıdaki linke tıklayın.

– Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazın

-“Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna uygun bir seçeneğe tıklayın.

-Ardından “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” seçeceğini tıklayın

-Gelen uyarıya “tamam” deyin.

-Böylece hesabınız kalıcı olarak silinir.