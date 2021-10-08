Intagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler sosyal medya uygulamasında yaşanan sorun sonrasında son gelişmeler merak konusu. Peki Instagram ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan bazı bireyler akış yenilenemiyor problemi ile karşı karşıya kaldılar. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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08/10/2021 22:12