Intel CEO'sundan çip krizi açıklaması

Son dönemde küresel ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklardan biri olan çip krizine ilişkin çip üreticisi Intel'in bir numarasından yeni açıklamalar geldi. Intel CEO'su Pat Gelsinger, çipte tedarik sorunlarının birkaç yıl sürebileceğine dikkat çekti.

Bloomberg'in haberine göre Gelsinger, şirketin çip üretimini artırmak ve otomotiv sektörüne çip tedariğini sağlamak için bazı üretim tesislerini yeniden devreye aldıklarını belirtti. Gelsinger, sektörlerden gelen talebi karşılamak için birkaç yıl geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD'nin küresel çip üretimindeki payının 25 yıl önce yüzde 37'lerde olduğunu belirten Gelsinger, mevcut durumda bu payın yüzde 12'lere gerilediğini söyledi. Gelsinger, "Tedarik zincirine kim bakarsa baksın bu konunun bir sorun olduğunu belirtiyor. Bu sektör oldukça kritik bir sektör ve bu üretimi ABD sınırları içinde daha fazla gerçekleştirmek, bu teknoloji üzerinde kontrolümüzü artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



2020 boyunca başta otomotiv sektörü olmak üzere çip tedariğinde yaşanan aksamalar dolayısıyla birçok şirket üretimine ara vermek zorunda kalmıştı.

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03/05/2021 10:08