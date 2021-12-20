Intel, çip krizinin 2023'e kadar bitmeyeceğini açıkladı

Intel CEO’su Pat Gelsinger, çip krizinin 2023 yılından önce kolay bir şekilde ortadan kalkmasını beklemediğini açıkladı.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, Nikkei Asia’ay verdiği röportajda yapan çip krizinin 2023 yılından önce kolay bir şekilde ortadan kalkmasını beklemediğini açıkladı.

Gelsinger, Omicron varyantının tüm dünyada hızla yayılması yüzünden ilk başta söylenen tahminlerin değiştiğini söyledi. İlk tahminler çip krizi ve tedarik konusunun 2022 yılı içinde bitmesi yönündeydi.

Öte yandan Çin ve ABD, ticaret savaşını sürdürüyor. Çin – Tayvan ve Rusya – Ukrayna arasında yaşanan gerginlik de ticareti olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çip üretiminin fazla olduğu Malezya’nın Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanı, yaptığı açıklamada artık geniş kapsamlı kısıtlamalar yapmayacaklarını ifade etmişti.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 17:23