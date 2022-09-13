Inter, Çekya'dan 3 puanla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında İtalyan ekibi Inter, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i deplasmanda 2-0 yendi. Plzen, mücadeleyi 10 kişi tamamlarken Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 2. yarıda oyuna girdi.

Doosan Arena oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Inter, Edin Dzeko'nun 20. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Viktoria Plzen'de 61. dakikada Pavel Bucha kırmızı kart gördü. Eksik kalan rakibi karşısında 71. dakikada Denzel Dumfries ile bir gol daha bulan Inter, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 74. dakiakada Henrikh Mkhitaryan'ı yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla C Grubu'na Bayern Münih yenilgisiyle başlayan Inter, ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı. Viktoria Plzen 2. haftayı da puansız kapattı.

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13/09/2022 22:12