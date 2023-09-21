Inter, İspanya'dan 1 puanla döndü
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, İspanyol ekibi Real Sociedad ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
21/09/2023
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde geçen yılın finalisti Inter, Real Sociedad'a konuk oldu.
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
İspanyol ekibinin Brais Mendez ile öne geçtiği karşılaşmada Inter'e puanı getiren golü Lautaro Martinez attı.
D Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Avusturya ekibi Salzburg, Portekiz takımı Benfica'yı deplasmanda 2-0 yendi.