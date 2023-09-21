Inter, İspanya'dan 1 puanla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında İtalyan temsilcisi Inter, İspanyol ekibi Real Sociedad ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

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21/09/2023

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Inter, İspanya'dan 1 puanla döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde geçen yılın finalisti Inter, Real Sociedad'a konuk oldu.

Inter, milli futbolcu Hakan  Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyol ekibinin Brais Mendez ile öne geçtiği karşılaşmada Inter'e puanı getiren golü Lautaro Martinez attı.

D Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Avusturya ekibi Salzburg, Portekiz takımı Benfica'yı deplasmanda 2-0 yendi.

21/09/2023 09:29
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TAGS: Inter, İspanya’dan 1 puanla döndü
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