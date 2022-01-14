Inter kazandı, Inzaghi tarihe geçti

Serie A'da 49 puanla liderlik koltuğunda oturan ve bu yılki ilk kupasını kazanan Inter'de Simone Inzaghi, tarihe geçti.

12 Ocak'ta oynanan Süper Kupa maçında Juventus'u, Alexis Sanchez'in 120. dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden Inter, altıncı kez kupayı müzesine götürdü.

2016-2021 yılları arasında Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi, 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı. Bu sezon Inter'in başına geçen İtalyan teknik adam, yeni takımıyla ilk kupasını kazanırken toplamda İtalya Süper Kupası'nı üç kez kazanmış oldu. Kazandığı üç şampiyonlukla birlikte Simone Inzaghi, iki farklı takımla bu kupayı kazanan en genç antrenör unvanını elde etti.



REKOR CAPELLO VE LİPPİ'DE



İtalya Süper Kupa'yı en çok kazanan antrenörler listesinde dört şampiyonlukla Fabio Capello ve Marcelo Lippi ilk sırayı paylaşıyor. Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri'nin ise üç şampiyonluğu bulunuyor.

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14/01/2022 12:32