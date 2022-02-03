Inter Miami Yedlin'i açıkladı

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin'i kadrosuna kattı.

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03/02/2022

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Inter Miami Yedlin'i açıkladı

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'den yapılan açıklamada, ABD'li sağ bek ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United takımından transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maça çıktı ve bir gol attı.

03/02/2022 09:08
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TAGS: Inter Miami
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