Inter Miami Yedlin'i açıkladı
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin'i kadrosuna kattı.
03/02/2022
Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'den yapılan açıklamada, ABD'li sağ bek ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United takımından transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maça çıktı ve bir gol attı.