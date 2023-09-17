Inter-Milan derbisinde Türk bayraklı koreografi

ads ads ads ads
17/09/2023

ads
Inter-Milan derbisinde Türk bayraklı koreografi

İtalya Serie A'nın 4. haftası dev derbiye sahne oldu. Inter, Milan'ı konuk ederken ev sahibi ekibin Türk bayraklı koreografisi dikkat çekti.

Inter, Serie A'nın 4. haftasında Milan'ı ağırladı. Dev derbi öncesi Inter taraftarının yaptığı koreografi dikkat çekti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Milan derbisi öncesi dev bir koreografi hazırladı.

Kale arkasında açılan koreografide yer alan dev Türk bayrağı ise dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu dev derbiye ilk 11'de başladı.

 

17/09/2023 10:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Inter-Milan derbisinde Türk bayraklı koreografi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.