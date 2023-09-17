Inter-Milan derbisinde Türk bayraklı koreografi
17/09/2023
İtalya Serie A'nın 4. haftası dev derbiye sahne oldu. Inter, Milan'ı konuk ederken ev sahibi ekibin Türk bayraklı koreografisi dikkat çekti.
Inter, Serie A'nın 4. haftasında Milan'ı ağırladı. Dev derbi öncesi Inter taraftarının yaptığı koreografi dikkat çekti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Milan derbisi öncesi dev bir koreografi hazırladı.
Kale arkasında açılan koreografide yer alan dev Türk bayrağı ise dikkat çekti.
Hakan Çalhanoğlu dev derbiye ilk 11'de başladı.