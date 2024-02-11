Inter, Roma'yı deplasmanda yıktı

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğinde şampiyonluğa koşan Inter, yeni teknik direktörleri Daniele de Rossi ile çıktığı 3 maçı da kazanan Roma'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Inter, 17. dakikada Francesco Acerbi ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Roma, 28. dakikada Gianluca Mancini ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Stephan El Shaarawy ile 44'te bir gol daha bulan başkent ekibi, soyunma odasına 2-1 üstün gitti. Bu arada Roma'nın 2 golünün de asitini Lorenzo Pellegrini yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk Inter, 49. dakikada Marcus Thuram ile skora denge getirdi. Milano temsilcisi, devre arasında Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan İspanyol sol bek Angelino'nun 56. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

Alessandro Bastoni ile 90+3. dakikada bir gol daha bulan Inter, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Üst üste 5. galibiyetini alan Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Milano ekibi, puanını 60'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Daniele de Rossi yönetiminde ilk yenilgisini alan Roma ise 38 puanda kaldı.

Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90. dakika sahada kalırken Roma'da ilk 11'de sahaya çıkan Angelino, 61. dakikada oyundan alındı. Başkent ekibinin formasını giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik ise yedek bekledi.