Inter sezonun ilk yenilgisini aldı

Serie A'da 3. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Inter ile karşılaştı.

Lazio, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Maçta Lazio'nun golleri, 40. dakikada Felipe Anderson, 75. dakikada Luis Alberto ve 86. dakikada Pedro'dan geldi.

Lazio'da Pedro 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

Inter'in tek golü ise 51. dakikada Lautaro Martinez'den geldi.

Mücadelede milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 77. dakikada Gagliardini'nin yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 7'ye çıkardı, Inter ise sezonun ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Serie A'nın 4. haftasında Lazio, Sampdoria ile deplasmanda karşılaşacak. Inter ise sahasında Cremonese ile karşılaşacak.

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27/08/2022 10:40