Inter sezonun ilk yenilgisini aldı

Serie A'nın 3. haftasında Lazio, sahasında karşılaştığı Inter'i 3-1 mağlup etti.

ads ads ads ads
27/08/2022

ads
ads
Inter sezonun ilk yenilgisini aldı

Serie A'da 3. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Inter ile karşılaştı. 

Lazio, mücadeleyi 3-1 kazandı. 

Maçta Lazio'nun golleri, 40. dakikada Felipe Anderson, 75. dakikada Luis Alberto ve 86. dakikada Pedro'dan geldi. 

Lazio'da Pedro 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

Inter'in tek golü ise 51. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. 

Mücadelede milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 77. dakikada Gagliardini'nin yerine oyuna girdi. 

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 7'ye çıkardı, Inter ise sezonun ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. 

Serie A'nın 4. haftasında Lazio, Sampdoria ile deplasmanda karşılaşacak. Inter ise sahasında Cremonese ile karşılaşacak. 

27/08/2022 10:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Inter
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.