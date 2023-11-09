Inter son 16'da

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Inter deplasmanda Salzburg'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Salzburg sahasında Inter'i konuk etti. Mücadele öncesi gruptan çıkma adına mutlaka maçı kazanması gereken Salzburg 85. dakikada Martinez'in penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve bir üst tura çıkma şansını kaybetti. Son finalist Inter kazanarak grupta R. Sociedad ile puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Salzburg 3 puanda 3. sırada kalırken Benfica puansız olarak son sırada yer alıyor.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sahada 61 dakika mücadele etti.