Inter'e Sassuolo çelmesi

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, konuk ettiği Sassuolo'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Inter, averajla liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekipte forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 85 dakika oyunda kaldı.

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28/09/2023

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Inter'e Sassuolo çelmesi

Ligin 6. haftasında, sezona 5'te 5 yaparak başlayan Inter, Sassuolo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Sassuolo, 51. dakikada Nedim Bajrami ve 63. dakikada Domenico Berardi'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi Inter'de forma giyen ve ilk 11'de yer alan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada yerini Davy Klaassen'e bıraktı.

Inter, bu mağlubiyete rağmen 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 9 puanla 8. sırada yer aldı.

28/09/2023 11:38
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TAGS: Inter, Sassuolo,
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