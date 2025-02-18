İntergaz Tesislerinde Yangın Güvenliği Eğitimi: Afetlere Karşı Bilinçlenme ve Hazırlık

Afet ve acil durumlara hazırlık, can ve mal güvenliğini koruma açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, deprem, acil ve afet durumlarında yangın güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İntergaz tesislerinde 13 Şubat 2025 tarihinde kapsamlı bir eğitim düzenlendi.

Eğitim, yangın güvenliği, savunma teknikleri ve işlevsel ateşli yangın tatbikatı olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmen Resul Dilek tarafından verilen eğitimde, Sivil Afet Timi (SAT) üyeleri, afet anında yangınla mücadelede doğru müdahale yöntemleri hakkında teorik bilgi aldı. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılar, kontrollü bir ortamda gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Tatbikatta, yangının yayılmasını önleme, doğru söndürme teknikleri ve ekip çalışmasının önemi vurgulandı.

Eğitim sonunda Sivil Afet Timi (SAT) üyeleri, afet anlarında yangın güvenliğine dair daha bilinçli ve hazırlıklı hale gelirken, kriz anlarında hızlı ve doğru müdahale etmenin hayati önemi bir kez daha gözler önüne serildi. İntergaz ev sahipliğinde gerçekleşen bu eğitim, yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılmasına ve olası afet durumlarına karşı bilinçli bir toplum oluşturulmasına katkı sağladı.