İntergaz 'Yılın Uluslararası Doğa Dostu LPG Markası' seçildi

Türkiye ve uluslararası alanda başarılı, marka ve isimleri bir araya getiren 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri Töreni 13 Aralık 2022 tarihinde İstanbul DoubleTree By Hilton Topkapı’da düzenlendi.

İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ve Dijital Pazarlama Yöneticisi Özkan Koçak’ın hazır bulunduğu ödül töreninin sunuculuğunu ünlü isimler Demet Şener ve Murat Serezli yaptı.

İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi ; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sizlere sevgiler, saygılar sunarım.

Öncelikle bu güzel geceyi organize eden ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bildiğiniz gibi günümüzde enerjiye ulaşmak Dünyamızdaki bazı sorunlar nedeniyle zorlaşmıştır. Gün geçtikçe daha da zorlaşacağı değerlendirilmektedir.

İhtiyacımız olan bu enerjiyi elde ederken üzerinde yaşadığımız Dünyamızı da korumak zorundayız. Yaşam demek Dünyamız demektir. Temiz bir çevre ve Dünya, şirketimizin temel ilkelerindendir. Bir enerji şirketi olarak İntergaz her zaman çevreye duyarlı olmuştur.

Bu maksatla da üç anı ormanı oluşturulmuştur.

Bize vermiş olduğunuz “Yılın Uluslararası Doğa Dostu LPG Markası” ödülünü tüm çalışanlarımız adına alırken onlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese iyi eğlenceler.

Sektörüne yön veren marka ve isimlerle birlikte, medya ve sanat Dünyasının önemli isimleri de gecede yer aldı. Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları, Kardeşlerim oyuncuları, O Kız oyuncuları, Erkan Petekkaya, Mansur Ark, Davut Güloğlu, Nevra Serezli, Çağla Şimşek, Nez, Recep Usta, Nagihan Karadere, Dilan Polat gibi birçok ünlü isim de ödüllerini aldı.

Türkiye ve uluslararası alanda başarıya ulaşmış isimlerin ödül aldığı gecede Türk pop müziğinin güçlü sesi Deniz Seki şarkıları ile davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Yılın en iyilerinin ödül aldığı 2022 Başarı ve Kariyer Ödül Töreni’nde, ödüllerini alan isimler, başarılı sunucu Ezgi Aşık’a verdikleri röportajda yıl boyu yaptıkları çalışmaları ve gelecek projelerini de anlattı.

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23/12/2022 14:14