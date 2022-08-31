Inter'in galibiyet gecesinde Hakan Çalhanoğlu'nun ilk asisti

İtalya Serie A'da Inter, konuk ettiği Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.

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31/08/2022

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Inter'in galibiyet gecesinde Hakan Çalhanoğlu'nun ilk asisti

İtalya Serie A'nın 4. hafta maçında Inter evinde Cremonese ile karşılaştı.

Ev sahibi takım rakibini 3-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.

Simone Inzaghi'nin takımında 3 puanı getiren goller 12' Joaquin Correa, 38' Nicolo Barella ve 76. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Henüz puanı bulunmayan Cremonese'nin tek sayısını uzatma dakikalarında David Okereke kaydetti.

Inter'de 90 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, takımının ikinci golünde asist yaptı.

- Paulo Dybala siftah yaptı

Günün diğer maçlarında Roma, Monza'yı 3-0 yendi. Son şampiyon Milan ise deplasmanda Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı.

Paulo Dybala(2) Roma formasıyla ilk gollerini attığı gecede başkent ekibin diğer golü Roger'dan geldi. 

31/08/2022 08:41
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TAGS: Hakan Çalhanoğlu
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