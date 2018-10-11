HABER KIBRIS

İnternet 48 saat içerisinde kesilebilir

Sunucu ve altyapıda yapılacaklar kontroller nedeniyle, internette kesintiler yaşanabileceği belirtildi

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11/10/2018

İnternet 48 saat içerisinde kesilebilir

Alan adlarının ve IP adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştirecek.

 

İletişim Düzenleme Kurumu'na göre (CRA), yapılan işlem güvenli, kararlı ve esnek bir DNS sağlamak için önemli bir önlem.

 

'BAZI İNTERNET KULLANICILARI ETKİLENEBİLİR'

 

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (ISPs) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir.

 

Mobil Analiz Grubu'ndan analist Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı problemlerle karşılaşabileceğini belirtti. Söz konusu sorunlar, kendisini bazı sitelere ulaşamama veya internet hızında yaşanan düşüş şeklinde gösterebilir. Eski bir sağlayıcı kullanan internet kullancıların ise sorunla karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi esnasında bazı küçük problemlerin yaşandığı şimdiden görüldü.

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TAGS: İnternet 48 saat içerisinde kesilebilir, haber, kıbrıs,
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