İnternet bağlantısı kopan robot taksiler San Francisco'yu birbirine kattı

ABD'nin San Francisco kentinde, robot taksilerin sayısının artırılmasına onay verilmesinden bir gün sonra internet bağlantısı kopan 10 taksi trafik sıkışıklığına sebep oldu.

Görgü tanıkları cuma günü yaşanan olayda, 10 robot taksinin iki dar sokakta sıkıştığını söyledi.

Bölgede yaşayan Jeffrey Bilbrey, "Bu bana korkunç hissettirdi çünkü insanlar ölebilirdi. Eğer acil bir durum olsaydı, acil durum araçları bu taksileri geçip sokağa giremezdi" dedi.

Araçların 15 dakika boyunca hareketsiz kaldığını belirten Bilbrey, olayın ciddi bir trafik sıkışıklığına neden olduğunu söyledi.

Bilbrey, "İnsanları uyarıyordum çünkü bu şehirden olmayan kişiler bu arabaların sürücüsüz olduğunu bilmiyordu. Pencereden bağırarak bunu söyledim" diye konuştu.

Robot taksileri işleten Cruise isimli şirketten yapılan açıklamada, şehirde yapılan Outside Lands Müzik Festivali'nin araçları etkilediğine dikkat çekildi.

Şirketin açıklamasında, "Büyük etkinlik nedeniyle, araçlara gecikmeli bağlanmamıza neden olan bir kablosuz ağ problemi yaşadık. Konuyu soruşturuyor ve bir daha yaşanmamasını sağlayacak çözümler üzerinde çalışıyoruz" dendi.

Müfettiş Aaron Peskin, konuyla ilgili şirketle görüştüğünü ve şirketin kendi bağlantı şebeke ağını kurmayı planladığını söyledi.

San Fancisco'da 600'e yakın sürücüsüz araç bulunduğuna dikkat çeken Peskin, "San Francisco, ABD'de bu araçların deneme noktası oldu. Ve hep birlikte bu tecrübelerden bir şeyler öğreniyoruz. Şirketlerden kamu yararını gözeterek bizimle çalışmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Independent Türkçe, CBS, The Byte