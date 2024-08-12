İnternet dolandırıcıları Limasol’da mağaza sahibini dolandırdı

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12/08/2024

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İnternet dolandırıcıları Limasol’da mağaza sahibini dolandırdı

Güney Kıbrıs’ta bir otomobil lastiği satış mağazası sahibinin internet aracılığıyla lastik alımı yapmak isterken 13 bin 399 euro dolandırıldığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da otomobil lastiği satışı yapan bir kişinin kendisine gelen ve yurt dışında lastik satış merkezi olduğunu iddia eden bir şirketin elektronik postasına inanarak anlaşma imzaladığını ancak dolandırıldığını yazdılar.

Mağaza sahibinin 13 bin 399 euro yatırmasına rağmen lastiklerin eline ulaşmadığı, dolandırıldığını anlayan şahsın, durumu Rum polisine şikayet ettiği ifade edildi.

12/08/2024 12:27
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TAGS: İnternet dolandırıcıları, Limasol
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