HABER KIBRIS

İnternet dolandırıcılığı şebekesinin ele başı Kıbrıs'ta yakalandı

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27/07/2018

İnternet dolandırıcılığı şebekesinin ele başı Kıbrıs'ta yakalandı

İnternet dolandırıcılığı yapan uluslararası şebekenin, Rum polisinin de dahil olduğu operasyonla, çökertildiği, elebaşının ise Larnaka’da tutuklandığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, EUROPOL ve  EUROJUST’ın, Rum polisinin katılımıyla, 9 Avrupa ülkesinde  gerçekleştirdiği “Warenagent” operasyonu çerçevesinde, toplam 18 milyon Euro’luk dolandırıcılık yapan şebekeyi çökerttiğini yazdı. 
Şebekenin 35 yaşındaki elebaşının geçen ay Larnaka’da, bununla birlikte 14 kişinin de başka  8 ülkede tutuklandığını yazan gazete, tutuklamaların haziran ayında gerçekleştirildiğini ancak araştırmaların son günlere kadar devam ettiğini belirtti.

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TAGS: haber, kıbrıs
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