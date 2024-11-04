İnternet Hızlarında Düşüş: Türk Telekom Arızayı Gidermeye Çalışıyor
04/11/2024
Ülke genelinde internet hızlarında son günlerde yaşanan düşüşün, Türkiye’den gelen fiber internet bağlantılarında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı bildirildi.
Türk Telekom ekiplerinin bağlantılardaki sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Arızanın çözülmesiyle internet hızlarının yeniden normale dönmesi beklenirken, yetkililer çalışmaların ne kadar süreceğine dair bilgi vermedi.
Ülke genelinde yaşanan bu hız düşüşü, özellikle iş ve eğitim alanında faaliyet gösteren kullanıcıları olumsuz etkiliyor.04/11/2024 21:18