İnternet kampanyasından ücretsiz faydalanmak amacıyla başkasının kimliğine bürünen kişi tutuklandı

Gönyeli’de bir işyerinde, internet kampanyasından ücretsiz faydalanmak amacıyla başkasının kimliğine bürünen ve sahte evrak düzenleyen R.Ö. (K-46) tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, R.Ö., başka bir şahsa ait çağrı numaralı hat üzerine taahhütname düzenlenmesini sağladı ve belgede adı geçen kişinin kimliğine bürünerek evrakı işyeri çalışanına ibraz etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine R.Ö. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.