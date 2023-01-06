İnternet kısıtlanırken sohbet etmek artık mümkün

WhatsApp, kullanıcıların internet kesintilerinde bile sohbet edebilmesini sağlayacak büyük bir yeni güncelleme getirdi.

Yeni özellik kullanıcıların vekil sunucular aracılığıyla çevrimiçi kalmasına olanak tanıyarak, bazı hükümetlerin uyguladığı internet kapatma ya da engellemelerini aşmasını sağlayacak.

WhatsApp, bu özelliği İran da dahil küresel çapta yaşanan ani internet kesintilerine yanıt olarak hayata geçirdiğini açıkladı. Şirket yaptığı duyuruda bu engellemelerin "halkın insan haklarını yok saydığını ve acil yardım almasının engellediğini" belirtti.

"2023 için dileğinin bu internet kesintilerinin hiç yaşanmaması olduğunu" ifade eden şirket, "bu kesintiler devam ederse diye" özelliği eklemeye karar verdiğini açıkladı.

WhatsApp'ın ayarlarına yerleştirilen bu özellik, kullanıcıların bir vekil sunucunun adını girerek internete bağlanmak için bunu kullanmasına olanak tanıyacak.

Vekil sunucular, geleneksel bağlantı yöntemleri ve sunucuları kapatıldığında ya da kesildiğinde kullanıcıyla internet arasında alternatif bir geçit olarak çalışarak kullanıcıyla erişmek istediği internet sitesi ya da platform arasında gerekli bağlantıyı sağlıyor.

WhatsApp, halkın "özgürce iletişim kurmasına" katkı sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler ve kuruluşların birçok vekil sunucu kurduğunu ve şirketin, başkalarına yardımcı olma amacıyla vekil sunucu kuracak kişilere rehberlik edeceğini belirtti.

Şirket bu özelliğin artık uygulamanın en son sürümünü kullanan herkesin ayarlar menüsünde bulunması gerektiğini ifade etti.

WhatsApp, bir blog gönderisinde "Vekil üzerinden bağlanmak WhatsApp'ın sağladığı yüksek gizlilik ve güvenlik seviyesini korur" diye belirtti.

Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifrelemeyle korunmaya devam edecek; böylece mesajlarınız siz ve iletişim kurduğunuz kişi arasında kalacak ve ne vekil sunucular, ne WhatsApp ne de Meta tarafından görülebilecek.

2023 için dileğimiz bu internet kesintilerinin hiç yaşanmaması.

İran'da gördüğümüz gibi aylarca süren kesintiler halkın insan haklarını yok sayıyor ve acil yardım almasını engelliyor.

Yine de bu kesintilerin devam etmesi durumunda, bu çözümün emniyetli ve güvenilir iletişime ihtiyaç duyulan her yerde kullanıcılara yardımcı olmasını umuyoruz.

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06/01/2023 23:00