İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği: İnternet fiyatları artacak!

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Telekomünikasyon Dairesi’nin internet dahil tüm iletişim ücretlerine yüzde yüz zam yaptığını duyurdu.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, Telekomünikasyon Dairesi tarafından internet sağlayıcılarına haber verilmeden ve görüş alınmadan yapılan yüzde yüz oranındaki zam kararının, servis sağlayıcılarını ve kullanıcıları etkileyeceğine dikkat çekti.

Birlik, zammın henüz internet fiyatlarına yansıtılmadığını, önümüzdeki aylarda kullanıcıların ücret bakımından etkileneceğini belirtti.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği, bu beklenmedik artışın neden olacağı olası fiyat değişiklikleri için halktan şimdiden özür diledi.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği’nin açıklaması şöyle:

Ne yazık ki ülkemizde Trajikomik olayların yaşanmadığı bir güne hasret kalmış durumdayız.

Bilindiği üzere KKTC’de faaliyet gösteren İnternet Servis Sağlayıcıların bu servislerini sağlayabilmesi için gereken Toplu İnternet ihtiyacı ve fiber optik çekimi veya kullanımı ile tüm süreçler sadece KKTC Telekomünikasyon dairesi üzerinden yürütülmekte ve sağlanmaktadır.

Ülkede faaliyet gösteren her sağlayıcı da yine KKTC Telekom tarafından belirlenen kurallar ve fiyatlar çerçevesinde aidatlarını ve toplu internet ücretlerini belirlemektedir. Bir servis sağlayıcının KKTC Telekomünikasyon dairesi tarafından belirlenen tüm maliyetleri halka açık ve mahkemeler.net sitesinde ve resmi gazetede yayınlanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde birliğimiz üyesi bir sağlayıcımızın tesadüf eseri bahse konu dijital mecralardan birini ziyaret etmesi ile birlikte KKTC Telekom’un fiyatlarda 'güncelleme' yaptığı tesadüfen öğrenilmiştir. Detayları incelendiğinde zam oranının %100 olduğu ve bu zammın hiç bir sağlayıcıya haber verilmeden ve/veya görüş alınmadan sessiz sedasız içinde bulunduğumuz Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uygulamaya alındığı görülmektedir.

Tamamen kontrolümüz ve bilgimiz dışında gerçekleşen bu durumdan sebebi ile önümüzdeki aylarda yaşanacak İnternet ücreti fiyat artışlarından dolayı halkımızdan şimdiden özür dileriz.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği