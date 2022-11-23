İnternet servis sağlayıcılarında ihale sancısı!

Ülkemizde geçen haftalarda 4G/5G ihalesinin imzalanması ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan’nın 6-7 ay içerisinde devreye girecek olmasının açıklamasının ardından bu kez ülkede ciddi bir sektör halini alan internet servis sağlayıcıları da frekans ve bant geliştirme ihalesine bir an önce çıkılmasını istiyor.

Mobil servis sağlayıcılarının 4G’nin gelmesiyle ev interneti sektörüne de gireceği endişesi internet servis sağlayıcılarını ciddi şekilde endişelendiriyor.

Yerel internet servis sağlayıcıları, yerel gençlerin 100% yerel sermaye ile kurdukları ve yıllardır kötü şartlarda uğraşarak bir yerlere getirdikleri şirketler olarak hükümetten bir an önce ihaleye çıkılması ve sektörlerinde rekabet edilebilir ortamın yok olmasına izin verilmemesini talep ediyor.

Özellikle son yıllarda gündemde olan Telekomünikasyon Dairesi özelleştirme konusu, fiber altyapı konusu, 4G/5G konusu, frekans ihalesi konusunda yerel ISP’ler herhangi bir özel talepte veya yönlendirme çalışmasında bulunmadan devleti yönetenlerin KKTC devleti ve halkı yararına alacağı kararları bekliyor.

İnternet servis sağlayıcıları sabit ISS’lerin de iletişim sektörünün güçlü ve vazgeçilmez bir aktörü olduğu ve alınacak kararlarda yerel sermaye ile kurulmuş ISS’lerin de haklarının ve çıkarlarının korunarak hayatta kalmalarının sağlanması gerektiğine vurgu yapıyor.

Sektör ile İlgili Bazı Veriler

Ülkede toplamda yetkilendirilmiş toplam 37 İnternet Servis Sağlayıcısı bulunuyor. Elektronik haberleşme Sektörü İstihdam Rakamlarına bakıldığında ise ISS – İnternet Servis Sağlayıcıları pastanın %35’i, Sabit Haberleşme (Telekomünikasyon Dairesi) %36’sını ve Mobil Haberleşme %29’unu oluşturuyor.

İhale netleşmedi

ISP’ler için de ayrı bir 5G (eve internet için) frekans ihalesi çıkılacağının ISP’lere bildirildiği ancak net bir tarih veya net bir taslak ile ilgili herhangi bir çalışmanın henüz başlatılmadığı, bu ortamda ISP’lerin tedirginliği, kendilerine de çıkılacağı sözü verilen 5G frekans ihalesinin o veya bu sebepten ertelenmesi, zaman aşımına uğratılması veya komple iptal olarak ortaya çıkıyor.

Rekabet şartları ortadan kalkabilir

İnternet servis sağlayıcıları, mobil servis sağlayıcıların “eve internet” sektörüne de giriş yapabileceği bu noktada haksız rekabet ortamının oluşmasının ötesinde rekabet şartlarının tamamen ortadan kalkacağını düşünüyor.

“Bir An Önce İhaleye Çıkılmalı ”

ISS’ler Mobil şirketleri ile ayni zamanda servis vermeye başlayabilmeleri için bu ihalenin de bir an önce yapılması gerektiğini aksi takdirde gerekli planlama, hazırlık ve yatırımları yapmak için Mobil şirketlerinden çok daha az zamanları kalacağına ve bunun da yine haksız bir durum yaratacağına dikkat çekiyorlar. Ayrıca bu ihalede ISS’lere sunulacak frekanslar sadece internet için kullanılacağından ve ses taşıyamayacaklarından tahsis edilecek frekans fiyatlarının Mobil’lere göre çok daha düşük olması gerektiğini belirtiyorlar.

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23/11/2022 11:36