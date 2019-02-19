İnternet tarifelerine indirim!

Türk Telekom ile 2009 yılında imzalanan ve o günden bu yana güncellenmeyen metro ethernet internet protokolü yenilendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Metro ethernet internet protokolü kapsamında elde edilen indirimin İnternet Servis Sağlayıcılara toptan internet tarifelerinden %50’ye varan indirimler ile yansıtıldığı belirtilerek, İndirimler sonrası ülke geneli internet kullanım kapasitesinin kısa sürede 75 Gbps’dan 100 Gbps seviyesine yükseldiği açıklandı.