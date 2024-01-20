İnternet üzerinden izinsiz kumar oynanması olayında bir kişi daha tutuklandı

ads ads ads ads
20/01/2024

ads
İnternet üzerinden izinsiz kumar oynanması olayında bir kişi daha tutuklandı

Girne’de internet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynandığını saptanan evde 8 kişinin tutuklanmasının ardından soruşturmasını derinleştiren polis, bir kişiyi daha tutukladı.


Polis basın bültenine göre, 15 Ocak’ta Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından, internet siteleri üzerinden izinsiz olarak kumar oynanması için hizmet verilen bir ikametgaha operasyon düzenlemişti. Bu operasyonda tutuklanan 8 kişinin ardından, yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.F.A.’yı (E-65) da tutukladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

20/01/2024 11:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İnternet üzerinden izinsiz kumar oynanması olayında bir kişi daha tutuklandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.