İnternet ve kiralık devre hizmetlerinde gece 00.00 sonrası kesintiler yaşanacak

ads ads ads ads
29/11/2023

ads
İnternet ve kiralık devre hizmetlerinde gece 00.00 sonrası kesintiler yaşanacak


 Telekomünikasyon Dairesi yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacağını ve bu çalışmadan dolayı saat 00:00’dan itibaren internet ve kiralık devre hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana geleceğini bildirdi.

Daireden yapılan duyuruda, söz konusu kesintilerden Girne, Lapta, Taşkınköy, Gönyeli, Balıkesir, Haspolat, Boğaz, BRTK, Değirmenlik ve Serdarlı bölgelerinin etkileneceği ve kesintiden dolayı abonelerden anlayış beklendiği kaydedildi.

Duyuruda, kesintinin yarın sabah 05.00’te sona ereceği belirtildi.

29/11/2023 16:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.