İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie
10.07.2018 - 02:50 Rusya’da yaşayan iki aylık kedi internetin yeni yıldızı oldu. Maine Coon cinsi yavru kedi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomenleri arasında yer aldı.
10/07/2018
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Rusya’da yaşayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.
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İki aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
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Pek çok internet kullanıcısı yaptığı yorumlarda kediyi çok sevimli bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.