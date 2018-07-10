HABER KIBRIS

İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie

10.07.2018 - 02:50 Rusya’da yaşayan iki aylık kedi internetin yeni yıldızı oldu. Maine Coon cinsi yavru kedi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomenleri arasında yer aldı.

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10/07/2018

İnternetin son fenomeni: İnsan yüzlü kedi Valkyrie
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  • Rusya’da yaşayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.
  • İki aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.
  • Pek çok internet kullanıcısı yaptığı yorumlarda kediyi çok sevimli bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.
     
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TAGS: kedi, haber, kıbrıs, İnsan yüzlü kedi Valkyrie
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