İnternetiniz yavaşsa nedeni evdeki bu cihaz: Wi-Fi bağlantısını kesiyor

Mikrodalgalar, elektromanyetik dalgalar yayarak Wi-Fi sinyallerini etkileyebilir ve bazen internet hızının düşmesine yol açabilir.

Mikrodalgalar, özellikle 2,4 GHz bandında çalışan kablosuz ağlarla etkileşime girerek kesintilere neden olabilir ve internet bağlantısını yavaşlatabilir. Bunun nedeni, hem mikrodalgaların hem de Wi-Fi'nin benzer frekansları kullanmasıdır. Mikrodalga fırınlardan yayılan elektromanyetik dalgalar, evdeki kablosuz ağ üzerinden veri iletimini engelleyebilir. Bu etki kalıcı değildir ve yalnızca mikrodalga çalışırken meydana gelir, bu yüzden mikrodalga fırını kullanırken video görüşmelerinin kesilmesi veya indirmelerin yavaşlaması gibi sorunlar yaşanabilir.

Evdeki birçok cihaz, akıllı telefonlar, güvenlik kameraları, akıllı TV'ler ve bebek monitörleri gibi, 2,4 GHz bandına bağlı olsa da, modern yönlendiriciler genellikle mikrodalgalardan etkilenmeyen 5 GHz bandını da içerir. Bu sayede, 5 GHz bandı daha az parazit yaşar ve internet bağlantısı daha stabil olur. Ancak, 2,4 GHz bandını kullanan cihazlarla, özellikle yönlendirici ile mikrodalga fırının yakın mesafede olması durumunda parazitler fark edilebilir. Bu durumda, Wi-Fi sinyali zayıflayabilir veya kesintilere yol açabilir, bu yüzden cihazlar arasındaki mesafeye dikkat edilmesi önemlidir.

Wi-Fi bağlantınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için yapabileceğiniz en iyi şey, yönlendiriciyi mikrodalga fırından mümkün olduğunca uzakta, tercihen başka bir odada konumlandırmaktır. Bu şekilde, sinyallerin kesintiye uğramaması için geniş bir alanda, mobilya veya duvar gibi sinyali engelleyen herhangi bir engel olmadan yönlendiriciyi yerleştirmeniz önemlidir. Böylece, internet hızınız sözleşmeli hızınıza yakın olacak ve bağlantınız daha stabil hale gelecektir.