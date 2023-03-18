İnternetten alıp tek başına botoks yapanlar var!

Gün içinde dış etkenlerle karşı karşıya kalan cilt, zamanla yaşlanma belirtileri göstermeye başlıyor. Bu belirtileri azaltmak isteyen birçok kadın ve erkek ise çözümü botoks yaptırmakta buluyor. Ancak sosyal medyanın hayatımızdaki nüfuzunun artması, birçok sektörde olduğu gibi estetik alanında da sahte ilanların tüketicilere daha kolay ulaşmasını mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra botoksu estetik kliniklere başvurmadan daha pratik ve düşük maliyetlerle yapmak isteyenler internet üzerinden satılan ürünleri de rağbet gösteriyor.

İnternet üzerinden satılan estetik ürünlerine karşı uyaran Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal ise, "Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği'nin (ISAPS) Global Survey raporuna göre, Türkiye, dünyada en çok estetik cerrahi işlem yapılan 5. ülke oldu. Bunların başında yer alan burun estetiğinde ikinci, botoksta ise üçüncü sıraya yerleşti. Elbette bu uygulamalara taleplerin artması, olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçları da beraberinde getirdi. Merdiven altı klinikler çoğaldı, onaysız estetik ürünleri satılmaya başlandı. Bu durumu ise en çok gençleşmek için tercih edilen botoksta görüyoruz. Botoks, toplum tarafından daha basit ve hafif bir estetik bir işlem olarak adlandırılsa da yapılması için uzmanlık ve deneyim gerekiyor. Gerek sağlık onayı almayan girişimlere başvurulmaması gerekse internet üzerinden reklamı yapılan ürünlerin alınmaması çok kritik bir önem taşıyor. Çünkü menşei belli olmayan ürünlerle evde kendi kendine yapılan uygulamalar ve uzman olmayan kişilerin gerçekleştirdiği işlemler sağlığa zarar verebilir” dedi.

'Merdiven altı klinikler telafisi zor hasarlara yol açabilir'

"Estetik işlemlerin ve bunlarda kullanılacak malzemelerin fiyatları aşağı yukarı aynıdır, piyasadan çok daha düşük fiyatlar veren bir kliniğe gidiyorsanız sahte ürünler kullanılıyor olabilir" diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, şöyle devam etti:

"Merdiven altı olarak nitelendirdiğimiz yetkisiz kliniklerde yapılan botoks uygulamalarında genellikle istenen etki görülmez. Bununla ilgili onlarca mağdur hastanın defalarca aynı işlemi uygulatıp istediği sonucu alamadığını kaydediyoruz. Aynı zamanda sahte botoks uygulaması yapılan hastalarda alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Bunun yanı sıra göz kapağı düşüklüğüne, yeme ve konuşma güçlüğüne sebep olabiliyor. Bu yüzden hastaların botoks işlemini sağlık açısından çok ciddiye almaları gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum."

'Botoks uygulamasında doz kullanımı çok kritik'

Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen bir toksin olan botoks uygulamasının yetkisi olan bir doktor tarafından uygun şartlarda enjeksiyon şeklinde yapılması gereken bir işlem olduğunu açıklayan Hande Ulusal, “Yüzde çok fazla mimik kullanımı, genetik faktörler veya yaşlanma nedeniyle oluşan kırışıklıklar göz çevresine, kaş arasına, alın ve burun kenarlarına yapılan botoks uygulamaları ile kolaylıkla çözüme kavuşuyor. Profesyonel ekipler tarafından uygun dozlar ile yapılan işlemler kişinin genç ve zinde bir görünüm kazanması sağlanıyor. Bu işlem ise yalnızca 10 ila 15 dakikada tamamlanıyor. Hastalar işlemden sonra günlük hayatına hızla dönebiliyor ve botoksun etkisini 3-4 günde görmeye başlıyorlar” diye konuştu.

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18/03/2023 19:54