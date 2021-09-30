İnternetten emekli ajan kiralama dönemi

Gizli servislerde çalışan ajanlar meslekleri gereği kimliklerini gizli tutuyor. Ancak artık yüzlerce ajan, emekli olduktan sonra açık kimliğiyle bu işin kaymağını yemeye devam ediyor. Kurulan Spyex isimli bir şirket, eski istihbarat mensuplarını ihtiyaca göre şirket veya kişilere kiralıyor.



Şirkette, İngiliz istihbaratı MI6, ABD istihbarat örgütleri CIA ve FBI, Rus istihbaratı KGB ve İsrail istihbaratından Mossad ajanları yer alıyor.

Bu ajanlar, yetenekli dedektifler yetiştirilmesinde rol oynuyor. Bazıları da konuşmacı veya danışman olarak hizmet veriyor.

Hava kuvvetleri, iletişim, siber güvenlik, risk yönetimi, terörle mücadele gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış 100’den fazla ajan, şirketin kataloğunda bulunuyor. Ajanları kiralayanlar arasında uluslararası şirketler, casusluk romanı yazarları da var.

Ajansın en ünlü istihbaratçılarından biri olan Gina Bennett (55), 2011’de Usame bin Ladin’in yerinin bulunmasını sağlamıştı. Yine, Rus casus Sergey Skripal’in Rusya’dan İngiltere’ye kaçırılmasına yardım eden bir CIA casusu da ajans bünyesinde.

Şirket, casusluk hakkında yayın yapan bir podcast’ten esinle kuruldu.

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30/09/2021 11:13