Interpol Başkanı kayboldu!

Fransız polisi, Uluslararası Polis Teşkilat Interpol'ün başkanı Meng Hongwei’nin kaybolmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ün Başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Lyon'da yaşayan Meng'in eşinin, eylül ayı sonlarında Çin'e seyahat ettiğinden beri kocasından haber alamadığı için polisle temasa geçtiği fakat çağrıların cevapsız kaldığı öne sürülüyor.

Kimdir?

2016 yılında Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen 85. Interpol Genel Kurulu Toplantısı’nda yapılan oylamada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Hongwei Meng İnterpol’ün yeni başkanı seçilmişti. Meng’in seçilmesiyle, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu