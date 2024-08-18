İnterpol tarafından aranan kişi KKTC'de tutuklandı

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18/08/2024

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İnterpol tarafından aranan kişi KKTC'de tutuklandı

İnterpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban TOPTAL tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

"Organize Suç Örgütü Kurma, büyük miktarda Narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında  da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama” suçlamasıyla uluslarası seviyede interpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban TOPTAL, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur

18/08/2024 14:26
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TAGS: İnterpol tarafından aranan kişi KKTC’de tutuklandı
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