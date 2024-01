Rus model Korshunova'nın Epstein'in adasını ziyaret ettiği ortaya çıktı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda, intihar eden Rus asıllı model Ruslana Korshunova'nın, Epstein'in adasına seyahat ettiği ortaya çıktı.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan Amerikalı milyarder Epstein'in davasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

The New York Post'un haberine göre, 2008'de intihar eden Rus asıllı model Korshunova'nın, hayatını kaybetmesinden iki yıl önce henüz 18 yaşındayken Epstein'in uçağında "Little St. James" isimli adaya seyahat ettiği belirtildi.

Adada neler yaşandığı aktarılmazken, dosyalarda bunun Korshunova'nın intiharıyla ne derece bağlantılı olduğuna dair bir bilgi yer almadığı kaydedildi.

Söz konusu seyahatten haftalar sonra ise Epstein gözaltına alınmış ve kız çocuklarına cinsel istismarla suçlanmıştı.

İntiharının ardından Korshunova'nın, ailesini özlediğini ve özel hayatıyla ilgili sorunları olduğunu bildiren mesajları ortaya çıkmıştı.

EPSTEİN DAVA DOSYALARI

Aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson'ın da isimlerinin bulunduğu dava dosyaları, çarşamba gününden itibaren kamuoyunu erişimine açılmaya başladı.

Dosyalarda, Johanna Sjoberg'ün 2001'de Epstein'in Manhattan'daki dairesinde Prens Andrew tarafından taciz edildiğine ilişkin verdiği ifade de ortaya çıktı, Prens Andrew ise taciz iddiasını reddetti.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Sjoberg'ün, Bill Clinton'ı genç kadınlardan hoşlanmakla suçladığı, Epstein'in New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürüldüğü dosyalarda, Clinton'ın temsilcileri, eski Başkan'ın Epstein'in suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savundu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmişti.

06/01/2024 12:03