İntihar kapsülü ilk kez kullanıldı: Çok sayıda kişi tutuklandı

İsviçre’nin Schaffhausen isimli şehrinde Sarco ismi verilen intihar kapsülünü kullanan bir kişi yaşamına son verdi.

Cihaz, İsviçre'nin Almanya sınırındaki seyrek nüfuslu Merishausen bölgesindeki bir orman kulübesinde kullanıldı. Polis, bölgede bir ceset ve cihazı buldu.

Bir hukuk firmasının ihbarının ardından olayla ilgili çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirildi. Ölen kişi ve tutuklananların kimlikleri henüz açıklanmadı.

Savcılar, intihara teşvik ve yardım iddialarıyla soruşturma başlattı.

“BARIŞÇIL, HIZLI VE ONURLÜ ÖLÜM”

Kapsülün arkasındaki grup olan The Last Resort'un (Son Çare) sözcüsü, ölen kişinin ciddi şekilde zayıflamış bağışıklık sistemine sahip 64 yaşında ABD’li bir kadın olduğunu belirtti. Kadının hayatına son vermeden önce psikiyatrik değerlendirmelerden geçtiği savunuldu.

Sözcü, The Last Resort'un eş başkanı Florian Willet’in, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli ile birlikte dört tutuklu arasında olduğunu açıkladı.

Sözcü, kadının hayatına son verdiği sırada orada bulunan tek kişinin Willet olduğunu ifade etti.

The Last Resort tarafından yapılan bir açıklamaya göre Willet, ölümü "barışçıl, hızlı ve onurlu" olarak tanımladı.

Temmuz ayında, Sarco cihazını destekleyen yardımlı ölüm yanlısı bir grup, cihazın bu yıl ilk kez kullanılacağını öngördüklerini açıklamıştı.

Grup, Sarco’nun ilaçlara veya doktorlara bağımlı olmayan bir seçenek sunduğunu ve taşınabilir cihazın 3 boyutlu olarak yazdırılıp evde monte edilebilmesi sayesinde ötanaziye erişimi genişlettiğini savunuyor.

“ÖLMEK İSTİYORSAN DÜĞMEYE BAS”

Kapsül, içindeki kişinin kapalı bölmeye azot gazı veren bir düğmeye basmasına olanak verecek şekilde tasarlandı. Kişinin daha sonra uykuya dalacağı ve birkaç dakika içinde boğularak öleceği varsayılıyor.

Makineye giren kişinin “Ölmek istiyorsan bu düğmeye bas” şeklinde bir ses duyduğu belirtildi.

“YASALARA UYGUN DEĞİL”

İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kapsülün ürün güvenliği yasasının gerekliliklerini karşılamadığını ve içindeki azot kullanımının yasalara uygun olmadığını söylemişti.

Cihaz, yasal ve gönüllü yardımlı intiharı savunan, kar amacı gütmeyen bir firma olan Exit International'ın bünyesinde tasarlandı.

Avrupa’nın çoğu ülkesinde yardımlı intiharlar yasak. Ancak yıllar içerisinde binlerce kişi destekli ölümün 1942'den beri yasal olduğu İsviçre’ye hayatlarına son vermek için seyahat etti.