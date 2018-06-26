iOS 12 public beta sürümü yayında! Neler değişiyor?

iOS 12'nin herkesin indirebileceği yeni beta sürümü bugün kullanıcılara sunuldu. iOS 12 public beta sürümü bakın beraberinde hangi yeni özelliklerle geliyor?

Apple, iOS 12'nin herkese açık public beta sürümünü yayınladı. iOS 12'yi herkesten önce denemek isteyen kullanıcıların iPhone ve iPad'lerine yeni sürümü indirebilmeleri artık mümkün. Ancak iOS 12 henüz beta aşamasında olduğundan pek çok teknik sorun da kullanıcıları bekliyor ve bugün yeni güncellemeyi indirebiliyor olmanıza rağmen, karşılaşacağınız sorunları da hesap etmenizde fayda var.



iOS 12 İLE GELEN ÖZELLİKLER

Burada önemli noktaysa Apple’ın yazılım stratejisini tamamen değiştiriyor olması. Şirket, yazılım sürümleri açısından büyük bir değişikliğe gidiyor. Mühendislerinin daha iyi hizmet verebilmeleri ve sunulacak bir özelliğin kusursuz olmasını sağlamak adına yeni bir strateji hazırladı. Buna göre, eğer bir özellik hazır değilse mühendislerin bu özelliği gelecek yıllara bırakma seçeneği olacak. Bu yüzden de aslında geliştirilen birçok özelliği iOS 13 ile göreceğiz. Çünkü bir kez daha iOS 11 hatalarının yaşanması Apple’ı zor durumda bırakacaktır.

Yeni özelliklerden birisi de “Measure” yani “Ölçü” olarak öne çıkıyor. Bir nesnenin ölçülerini alabileceğiniz bu özellik kolaylıkla nesneleri tespit edebiliyor ve santim santim ölçebiliyor. Artırılmış gerçekliğin olanklarından faydalanan Measure ile ek bir üçüncü parti uygulama kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Her yıl 1 trilyon fotoğrafınçekildiği iPhone’ların Fotoğraflar özelliği için gelen yeni arama yetenekleri de büyük kolaylık vadediyor. Daha yazmaya başlarken arama önerileri sunacak özellik yer, kategori, kişi, etkinlik gibi kategorilerde aradığınız fotoğrafları anında bulmanıza yardımcı olacak. Fotoğraflarınızı indeksleyecek olan makine öğrenimi burada büyük sorumluluk üstlenecek.

Siri ile sunulacak bir yenilik ise Kısayollar. Her ay 10 milyar talebin geldiği akıllı asistana artık her uygulamadan hızlı aksiyonlar ekleyebileceksiniz. Özel cümleler ile ilişkilendirdiğiniz bir uygulamaya bağlı olarak Siri sizi doğrudan bu uygulamaya yönlendirebilecek.

Yeni uygulamalardan birisi de Apple News. Bu uygulama ile haberler, ve hisse bilgilerini anbean takip edebileceksiniz.

Sesli Notlar ise yeniden tasarlanırken ilk kez iPad ile uyumlu hale geliyor. Ayrıca bu uygulama için iCloud desteği de gelmiş durumda.

iBooks da yeniden tasarlanarak Apple Books haline dönüşüyor. Yeni kitap mağazası özellikle sesli kitaplara da odaklanmasıyla öne çıkıyor.

Bildirimler için yenilikler

Rahatsız Etme (Do Not Disturb) özelliği de geliştirilerek artık geceleri kullanıcıların rahatsız olmamasını sağlayacak bir hal alıyor. Bildirimlerle rahatsız edilmemeniz ve telefonunuzun ışığının dikkatinizi dağıtmaması için ekranın tamamen karanlık bir moda bürünmesi sağlanıyor. Kısacası Always-On Screen özelliği sonunda gelmiş durumda.

Bildirimler için uzun zamandır beklenilen gruplandırma özelliği de sonunda iOS 12 ile geliyor. Kullanıcılar ne kadar bildirim almak istediklerini artık kendileri kontrol edebilecekler. Kilit Ekranı üzerinden bildirimler için ayarları da kolayca yapabilecek ve Bildirim Merkezi için ayarlamalar yapabileceksiniz.

Screen Time (Görüntüleme Zamanı) altındaki Haftalık Aktivite Özeti ise bir çeşit dijital sağlık özelliği. Telefonunuzla veya tabletinizle ne kadar süre geçirdiğinizi bu özellik ile takip edebilecek ya da Uygulama Limitleri ile uygulama kullanım sürelerini ayarlayabilecek

Animoji sayısı artıyor, Memoji geliyor

Animoji özelliği için de önemli yenilikler var. Hatta bir de Memoji özelliği geliyor. Hayalet, Koala, Kaplan ve T-Rex olmak üzere dört yeni Animoji yüzü bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar buluşacak. Ek olarak, Memoji ve Animoji’ler için dil tespiti yeniliği geliyor.

Memoji ise kişiselleştirilmiş emojilerinizi oluşturmanıza olanak sağlayacak. Bu özellik için Galaxy S9 ile gelen AR Emoji‘ye Apple yaklaşımı diyebiliriz.

Mesajlar kamerası için de birçok efekt ekleniyor. Snapchat benzeri efektler, şekiller, metinler ve çıkartmaların yanı sıra Animoji ve memoji desteği ile mesajlar çok daha renkli hale gelecek.

FaceTime için de büyük yenilikler var. Grup FaceTime ile aynı anda 32 kişinin sesli ve görüntülü olarak bir arada görüşmesi mümkün olacak. Bu ekranda konuşan kişinin görüntüsü daha öne çıkarken diğerleri küçülecek. Üstüne tıkladığınız kişinin de büyümesi sağlanıyor.

Yine bu özellik sırasında filtreler, Animoji ve Memoji için destek geliyor. iPhone, iPad ve Mac ile Grup FaceTime kullanımının mümkün olacağını da belirtelim.