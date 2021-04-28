iOS 14.5 ile maskeliyken de Face ID açabilecek

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28/04/2021

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iOS 14.5 ile maskeliyken de Face ID açabilecek

Apple, iOS 14.5 ile Faca ID yüz tanıma teknolojisinin maskeli yüzleri tanıyamama problemini ortadan kaldıracağını duyurdu. Ancak bu yenilik için kullanıcıların bir Apple Watch'a sahip olması gerekecek.

Apple kullanıcıları artık iPhone cihazlarının kilidini Apple Watch ile açabilecek. Böylelikle iOS 14.5 güncellemesi ile Apple cihazlardaki Face ID'nin maskeli yüzleri tanıyamama problemi ortadan kalkmış olacak.

​iPhone kullanıcılarının iOS 14.5 sürümüne geçmesiyle özelliğin aktif olacağı belirtilirken, kullanıcıların aynı zamanda Apple Watch saatlerini de watchOS 7.4 versiyonuna geçirmeleri gerekecek.

Yeni güncellemeyle birlikte Ayarlar kısmında eşleştirmeyi gerçekleştiren kullanıcılar, yeni özelliği devreye sokabilecek.

28/04/2021 17:29
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TAGS: apple, cihaz, yeni, haberkibris
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