iOS 16: Apple'ın yeni güncellemesinde hangi yenilikler var?

Apple’ın iPhone ve akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi güncellemeleri yayımlandı.

Şirketin Haziran ayındaki konferansında duyurulan iOS 16 ve watchOS 9 yazılım güncellemeleri 12 Eylül akşamından itibaren Türkiye'den indirilebiliyor.

2017’de çıkan iPhone 8 veya daha yeni modellerindeki tüm telefonlar iOS 16'yı yükleyebilir.

2018’de çıkan Series 4 veya daha yeni modellerdeki tüm saatlere de watchOS 9'u yüklemek mümkün.

Kilit ekranı yeniden tasarlandı

Güncellemeyle birlikte iPhone’un kilit ekranında daha fazla kişiselleştirme mümkün hale geldi.

Bildirimlerin kilit ekranındaki görünümüne de bazı değişiklikler geldi.

Daha önce kilit ekranının üst kısmında tarih, saat ve bir dizi bilgi görüntülenebiliyordu.

Son güncellemeyle birlikte saatin yazı tipi ve rengi değiştirilebiliyor, tarihin yanına başka bilgiler eklenebiliyor, kalan pil yüzdesi görüntülenebiliyor ve duvar kağıdı 3D efektli fotoğraflardan oluşan bir slayt gösterisi haline getirilebiliyor.

Birden fazla kilit ekranı hazırlamak da mümkün hale geldi.

Mesajı düzeltmek ya da geri çekmek artık mümkün

iOS16 ile Apple'ın mesajlaşma uygulaması Mesajlar üzerinden gönderdiğiniz bir mesajı yeniden düzenlemeniz ya da geri çekmeniz mümkün.

O anda mesaja yanıt veremeyecekseniz, mesajı görüntülenmemiş olarak işaretleyebiliyorsunuz.

iPhone'un yeni güncellemesiyle yüzünüz veya parmak izinizle kimliğinizin doğrulandığı dijital şifreler, parola yerine internet sitelerinde, uygulamalarda ve diğer hizmetlerde oturum açmak için kullanılabiliyor.

iPhone ile önce bir QR kodunu tarayarak, ardından yüzünüz veya parmağınızla kimliğinizi doğrulayarak, markası Apple olmayan akıllı televizyon gibi ürünlere giriş yapmak da mümkün.

Bu şifreler iCloud Anahtar Zinciri ile senkronize edilebiliyor ve böylece iPhone'unuzu kaybederseniz veya bozarsanız da kurtarılabiliyor.

Fotoğraflarda nesneler arka plandan ayrılabilecek

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve nesneleri fotoğrafın geri kalanından ayırıp, diğer uygulamalar ya da mesajlarda paylaşmak artık mümkün.

Fakat bunun için iPhone XS ya da daha üst model bir telefonunuzun olması gerekiyor.

Ayrıca klavyede yazı yazarken, sesli kayıt göndermek ya da sesli emojiler eklemek de mümkün.

Çeviri uygulaması, metni canlı çevirmek veya fotoğraflarda metin bulmak için kamerayı kullanıyor.

Acil durumlar için erişim kısıtlaması

Güvenlik Kontrolü sayesinde, aile içi şiddet durumlarındaki kişilerin başkalarına verdikleri erişimi azaltmaları ve iptal etmeleri mümkün hale geldi.

Güvenlik Kontrolü sıfırlama sistemi ile istemediğiniz kişilerin uygulamalarınıza erişimini engelleyebiliyor, Mesajlar ile FaceTime'ı kısıtlayabiliyorsunuz.

Saatlerde antrenman uygulaması geliştiriliyor

Saatlerde üç farklı ekran kullanmak mümkün.

Aktif olarak kullandığınızda bildirimler artık ana ekranı ele geçirmek yerine iPhone'da olduğu gibi genişletilebilen daha küçük semboller olarak görünüyor.

Arka planda çalışan uygulamalar ise daha belirgin hale geliyor.

Antrenman uygulamasında da çeşitli iyileştirmeler söz konusu. Saat, adım uzunluğu, yerle temas süresi ve kalp atış hızı bölgeleri gibi daha fazla ölçümü gösteriyor.

Koşma, bisiklete binme ve yüzme arasındaki geçişler gibi çoklu sporlar desteklenirken, gelişmiş antrenman özetleri artık daha fazla ayrıntı veriyor.

Sağlık uygulamasıysa eğer kullanıyorsanız size ilaç almanızı hatırlatabiliyor.

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13/09/2022 11:42