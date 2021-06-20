iOS'taki bir hata iPhone’ların Wi-Fi özelliğini bozabiliyor
iOS cihazların Wi-Fi noktalarına bağlanmasını engelleyen bir hata ortaya çıktı. Cihazların belli bir ada sahip Wi-Fi ağlarına bağlandıktan sonra Wi-Fi özelliğini kaybettiği belirtildi
20/06/2021
Güvenlik araştırmacısı Carl Schou, kendi kişisel Wi-Fi ağına 4 farklı karakterden oluşan karışık bir isim verdi. Bu ağa bağlanamayan Schou, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu fark etti.
Carl Schou, yaptığı denemeler sırasında kişisel Wi-Fi ağına “%p%s%s%s%s%n” adını verdi. Araştırmacı, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu ve listede hiçbir ağ gözükmediğini belirtti.
Ağ adını değiştirip telefonu yeniden başlatan Schou, Wi-Fi özelliğini geri getiremedi. Durumu kaydedip Twitter’da paylaşan araştırmacı, şu ifadeleri kullandı: “Adını ‘%p%s%s%s%s%n’ yaptığım kişisel Wi-Fi ağıma bağlandıktan sonra telefonumun Wi-Fi fonksiyonu tamamen kayboldu. Ağ adını değiştirmek de, telefonu yeniden başlatmak da işe yaramadı.”
Bundan etkilenen iPhone'larda sorunu çözmek için kullanıcıların iOS ağ ayarlarını sıfırlamaları gerekiyor.
iOS'ta ağ ayarları nasıl sıfırlanır?
Ayarları açın
Genel'i ve ardından Sıfırla'yı seçin
Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçin
İsteği onaylayın
iPhone yeniden başlatıldığında, Wi-Fi'nizi normal şekilde ayarlayın