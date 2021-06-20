iOS'taki bir hata iPhone’ların Wi-Fi özelliğini bozabiliyor

iOS cihazların Wi-Fi noktalarına bağlanmasını engelleyen bir hata ortaya çıktı. Cihazların belli bir ada sahip Wi-Fi ağlarına bağlandıktan sonra Wi-Fi özelliğini kaybettiği belirtildi

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20/06/2021

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iOS'taki bir hata iPhone’ların Wi-Fi özelliğini bozabiliyor

Güvenlik araştırmacısı Carl Schou, kendi kişisel Wi-Fi ağına 4 farklı karakterden oluşan karışık bir isim verdi. Bu ağa bağlanamayan Schou, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu fark etti.

Carl Schou, yaptığı denemeler sırasında kişisel Wi-Fi ağına “%p%s%s%s%s%n” adını verdi. Araştırmacı, bir süre sonra telefonun Wi-Fi bağlantı özelliğinin tamamen kaybolduğunu ve listede hiçbir ağ gözükmediğini belirtti.

Ağ adını değiştirip telefonu yeniden başlatan Schou, Wi-Fi özelliğini geri getiremedi. Durumu kaydedip Twitter’da paylaşan araştırmacı, şu ifadeleri kullandı: “Adını ‘%p%s%s%s%s%n’ yaptığım kişisel Wi-Fi ağıma bağlandıktan sonra telefonumun Wi-Fi fonksiyonu tamamen kayboldu. Ağ adını değiştirmek de, telefonu yeniden başlatmak da işe yaramadı.”

Bundan etkilenen iPhone'larda sorunu çözmek için kullanıcıların iOS ağ ayarlarını sıfırlamaları gerekiyor.

iOS'ta ağ ayarları nasıl sıfırlanır?

Ayarları açın

Genel'i ve ardından Sıfırla'yı seçin

Ağ Ayarlarını Sıfırla'yı seçin

İsteği onaylayın

iPhone yeniden başlatıldığında, Wi-Fi'nizi normal şekilde ayarlayın

20/06/2021 16:10
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TAGS: iOS, iPhone, Wi-Fi
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