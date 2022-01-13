Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Cemre İpçiler, “Direnmekten başka çaremiz yok” diyerek, “Apolitik tavır takınmanın, kenara çekilmenin zamanı değil, söz söylemenin zamanıdır” şeklinde konuştu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Cemre İpçiler, Kıbrıs Postası TV’de “Seçim Masası” programına konuk oldu ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Direnmekten başka çaremiz yok” diyen İpçiler, “Bağımsızlık Yolu’nun da yaptığı budur” şeklinde konuştu.

Siyasetin bugüne kadar bir menfaat kapısı olduğunu savunan İpçiler, “rejim partilerini” eleştirdi ve şöyle devam etti:

“Rejim partileri, siyaseti kendilerine çıkar sağlamak için, ihale dağıtmak, müdür ve müsteşarlık dağıtmak için bir kapı olarak görüldüğü sürece, bu yozlaşma devam ettiği sürece insanlar tepkili olacak.”

“Boykotçular rahatlıkla Bağımsızlık Yolu’na oy verebilirler” diyen İpçiler, şu ifadeleri kullandı:

“Derdimiz aynıdır. Derdimiz hükümete talip olmakla ülkenin yönetilemeyeceğidir. Hükümete ve muhalefete gelen herkesin bizi hayal kırıklığına uğratmış olmasıdır. ‘Ben bu sistemin değişmesini istiyorum. Ben, bu sistemin parçası olmayacağım, karşısında duracağım. İsteğim, sistemin değişmesidir’ diyen herkes, Bağımsızlık Yolu’nu destekleyebilir.”

“ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU FESHEDİLMELİ”

Bağımsızlık Yolu’nun Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun feshedilmesini ve kamudaki en düşük maaşa endekslenmesini savunduğunu belirten İpçiler, “Komisyondaki işçi temsilcisi, kamuda en çok işçi üyesi olan sendikadır. Özel sektörün sadece yüzde 1’i sendikada örgütlüdür. Yani asgari ücretli o komisyonda temsil edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Ticaret Odası’nın geçen günlerde, 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerine ilişkin maliyet artışına dair hesaplamaları içeren bir tablo yayınladığını anımsatan İpçiler, şunları kaydetti:

“Şubat 2021’e oranla Şubat 2022’de, 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinin, asgari ücretin artması halinde ayda 30 bin TL maliyetinin artacağını söylüyorlar. KKTC’de kayıtlı 22 bin iş yeri bulunuyor. Peki, 10 ve üzeri işçi çalıştıranların oranı kaç? Yüzde 7. Bütün yaygara, aslında bu yüzde 7’nin durumudur. Bu yüzde 7’de en güçlü kesimdir. Yüzde 93’ün arkasına saklanıyorlar. Ayda 30 bin TL daha fazla maaş ödeyecek güçleri yok mu cidden? Ya da bu işçinin suçu mu?”

İstikrarsızlığın, sermayenin istikrarı olduğunu ifade eden İpçiler, “Kaos, sermayeye yarıyor” diyerek, bu sayede zenginin daha çok zengin olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık Yolu’nun Meclis’e girmesi halinde, yasa önerilerinin yanı sıra, Meclis’te eylemlerin de görüleceğini ifade eden İpçiler, “Meclis şu anda, bize başka söyleyip, birbirlerinin yüzlerine güldükleri bir yerdir. Biz, çorbadaki sinek olacağız. Bir vekilimiz olacak belki ama büyük bir rahatsızlık vereceğiz.” dedi.

İpçiler, “Bu rejimle ilgili derdi olan herkesi, bir eylem niteliğinde sandığa gidip Bağımsızlık Yolu’na oy vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2022 18:13