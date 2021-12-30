İpçiler: Özel Sektördeki Sendikalaşma Çalışanların Öz Denetimini Sağlar

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi ve Lefkoşa Milletvekili Adayı Cemre İpçiler, Kıbrıs Genç TV'de yayınlanan Siyasetin Satır Arası programında Muazzez Gazihan'ın konuğu oldu.

Bağımsızlık Yolu'nun ülkenin somut gerçeklerinin farkında olduğunu ve sorunlara karşı mücadele ettiğini söyleyen İpçiler, savundukları bazı söylemlerin son zamanlarda düzen partileri tarafından vaat olarak sunulduğunu ifade etti. Bağımsızlık Yolu'nun vaat değil, mücadele sözü verdiğini belirten İpçiler, her zaman kamu ve özel sektörde çalışan emekçilerden yana olacaklarını söyledi.

Asgari Ücret Komisyonunun feshedilerek, asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi gerektiğini söyleyen İpçiler, kamuda göç yasasının kabulünden sonra işe başlayan gençlerin de ücretlerinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Özel Sektördeki Sendikalaşma Çalışanların Öz Denetimini Sağlar

Özel sektörde 10 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini belirten İpçiler, iş yasasının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. İpçiler, özelde çalışan emekçilerin 8 saatin üzerinde çalıştırıldığını ve fazla mesailerin norm haline geldiğini anlattı. Bir işçinin asgari ücret alıp almadığı, ya da fazla mesaisinin karşılığının ödenip ödenmediği ile ilgili işyerlerine kartlı sistem kurulması gerektiğini belirten İpçiler, bu sistemin bakanlığa bağlı olması yönünde öneride bulundu.

Çalışanların maaş, ek mesai ücretleri ve çalışma saatlerinin yeterli müfettiş olmadığından devlet tarafından kontrol edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden İpçiler, özel sektördeki sendikalaşma ile çalışanların öz denetiminin sağlanacağını, haklarının alınıp alınmadığının denetleneceğini belirtti. Özel sektörde sendikalaşma mücadelesi için bazı milletvekilleri aracığı ile geçmişte iki kez meclise yasa önerisi sunulduğunu belirten İpçiler, bu önerinin reddedildiğini söyledi.

Bizim Patron Vekil Adayımız Yok

Düzen partilerinde ciddi bir yozlaşma olduğunu vurgulayan İpçiler, muhalefette iken vaatlerde bulunan partilerin hükümete geldiği zaman herkesi kucaklama paravanı arkasında güç odaklarından tepki toplayacakları adımları atılmadıklarını söyledi. Bağımsızlık Yolu’nun yüzde 2 oranında ultra zenginden değil ezilen halktan yana olduklarını söyleyen İpçiler, “Biz bu adımlar kolaydır demiyoruz ama adım da atılmıyor, bir mücadele de verilmiyor. Biz mücadele sözü veriyoruz. Bizim patron vekil adayımız veya kontenjan adayımız yok. Evet, UBP’de bir aday adayının başvuru için verdiği para kadar seçim bütçemiz de yok ama görüyoruz ki ilham veriyoruz. Ülkemizde bir muhalefet olabilseydi bunu yapmazdık ama muhalefet yok” diye konuştu.

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30/12/2021 11:25