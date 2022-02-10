İpçiler: Ülkede Son Günlerde Yaşanan Olaylar Endişe Verici

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cemre İpçiler, ülkede son günlerde yaşanan olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkede bu kadar çok asker, polis ve istihbarat varken böyle Çatalköy’de Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği saldırının neden engellenemediğini soran İpçiler, polisin acilen sivile bağlanması gerektiğini ifade etti.

Halkın güvenlik algısına zarar verecek saldırının korku ve kaosa da neden olduğunu söyleyen İpçiler, Türkiye’de 90’lı yıllarda yaşanan bu tarz olayların demokratik süreçlere yansımasının hala devam ettiğini belirtti.

Cemre İpçiler, katıldığı programda, “Bütün güvenlik kuruluşlarımızın yerelleştirilmesi gerek. İnfial yaratan olaylarla ilgili hesap sorma araçları elimizde olmalı” dedi. Siyasi makamların bu olayla ilgili açıklama yapmaktan çekindiğini savunan İpçiler, mobese ihalesinin Türkiye şirketine verilmesi sonucunda buradaki verilerin doğrudan Türkiye’ye gittiğini savundu. Türkiye’de de bu tür olayların yaşandığını söyleyen İpçiler, “Yaşadığımız ada yarısı Türkiye’deki derin devlet ilişkilerinin yansımasını kaldıramaz” ifadelerini de kullandı.

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10/02/2022 12:42